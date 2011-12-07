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54-летнему татарстанцу грозит наказание по трем статьям за пальбу по окнам бара

Мужчина нашел ружье в лесу и сделал дома из него обрез.

В МВД по РТ рассказали о задержании хулигана, палившего из обреза по окнам бара в Зеленодольском районе РТ.

По сообщению пресс-службы, о стрельбе в поселке Октябрьский полиция узнала из поступившего обращения. По приезду сотрудников выяснилось, что это были выстрелы по окнам одного из местных баров. Искать виновника долго не пришлось. Им оказался 54-летний местный житель, который объяснил, что нашел ружье в лесу и сделал дома из него обрез.

Оружие полицейские изъяли, а в отношении нашедшего и стрелявшего из него возбудили уголовные дела по статьям 213 УК РФ, 222 УК РФ и 223 УК РФ. 

КВ
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