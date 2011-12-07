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Челнинец пытался намайнить криптовалюту с компьютеров ростовской компании

Для вторжения в систему мужчина воспользовался вредоносным ПО.
Дело хакера рассмотрят в челнинском городском суде. Мужчина пытался взломать систему компьютеров ростовского Водоканала. Для этого челнинец, сидя дома за ноутбуком, воспользовался вредоносным ПО и пытался проникнуть в электронную систему, чтобы внедрить в нее программу для майнинга криптовалюты. В дальнейшем за счет этого он планировал извлекать незаконную прибыль. Ему предъявлено обвинение в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ, сообщает пресс-служба суда. Подсудимый свою вину признает.
КВ
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