Минниханов поздравил медиков Татарстана с их профессиональным праздником

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил медработников с их профессиональным праздником. Текст обращения опубликовал на официальном сайте республики.

«Ваш труд во все времена отличали высокий уровень сострадания, милосердия и гуманизма. Весьма непросто каждый день делить с людьми их боль, даря при этом надежду и вселяя оптимизм. Недаром наш знаменитый земляк В. М. Бехтерев говорил: «Если больному после разговора с врачом не стало легче, то это не врач» — сказано в сообщении.

Глава РТ также отметил, что власти республики предпринимают все меры по развитию системы здравоохранения, напомнив об обновлении больниц и поликлиник в рамках национальных проектов и целевых программ.

«Именно вы приняли на себя основной удар, рискуя здоровьем, в условиях пандемии коронавируса продолжаете самоотверженно трудиться, спасая человеческие жизни. Вы достойно продолжаете лучшие традиции отечественного здравоохранения, заслуженно пользуетесь уважением татарстанцев» — сказал Минниханов.

После президент республики выразил признательность и благодарность каждому медицинскому работнику и пожелал им здоровья, профессиональных успехов, счастья и благополучия.