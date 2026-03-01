В Татарстане открыт набор в команду молодых специалистов по противодействию экстремизму

Стартовал приём заявок на конкурс «Молодёжный помощник руководителя аппарата АТК в РТ». Участвовать могут жители республики от 18 до 35 лет. Заявки принимаются до 18 марта на официальном сайте.

Проект направлен на подготовку кадрового резерва для профилактики экстремизма и терроризма в молодёжной среде и интернете. Как отметил руководитель аппарата АТК в РТ Ильдус Гараев, участники не только получат знания, но и приобретут практический опыт в сфере безопасности.

Министр по делам молодёжи РТ Азат Кадыров подчеркнул, что важно превратить молодёжь из объекта профилактики в её активного участника. Конкурс даёт возможность реализовать собственные инициативы и внести вклад в безопасную среду.

В 2026 году программа расширена до семи этапов: от подачи заявки и отбора до выездного обучения, курса по кибербезопасности и практической работы. Финалисты получат статус молодёжного помощника, лучшие — стажировки в профильных ведомствах.

Сейчас сообщество насчитывает 44 помощника. За время их работы реализовано более 23 проектов на сумму свыше 8,1 млн рублей, проведено около 1,9 тысячи профилактических мероприятий.

Конкурс проводится с 2017 года Минмолодёжи РТ совместно с Академией творческой молодёжи и аппаратом АТК.

