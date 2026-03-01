В Татарстане 4 марта зазвучат сирены - жителей просят не беспокоиться

1 марта 2026  13:23

В среду по всей республике пройдёт плановая проверка системы оповещения. Такие учения традиционно проводятся дважды в год — весной и осенью.

Сигнал «Внимание всем!» начнут подавать с 10:40. Сначала включат электросирены на республиканском уровне, через пять минут — на муниципальном. В 10:43 состоится перехват эфира телеканалов и радиостанций для трансляции специального сообщения.

Татарстанцам не нужно паниковать. При звуке сирены следует дождаться информации из громкоговорителей или включить телевизор (каналы первого мультиплекса) и радио — там расскажут о происходящем. Специально сообщать о том, что сигнал не слышен, не требуется.

