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Подопечные «Здравушки» поздравили Татарстан со 100-летием!

Конкурс рисунков и поделок, приуроченный к 100-летию со дня образования ТАССР, прошел в казанском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравушка».

Подопечные реабилитационного центра специально к этой знаменательной дате рисовали картины, мастерили всевозможные поделки. Каждая работа сделана с любовью, большим старанием. Фотографии лучших творений особенных детей представлены на виртуальной выставке на официальной станице «Здравушки» в Инстаграм. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ,

Как считают педагоги реабилитационного центра, такие творческие состязания не только помогают раскрывать таланты детей, но пробуждают в них интерес к истории Татарстана, своей семьи, традициям своего народа.

КВ
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