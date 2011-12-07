Подопечные «Здравушки» поздравили Татарстан со 100-летием!

Подопечные реабилитационного центра специально к этой знаменательной дате рисовали картины, мастерили всевозможные поделки. Каждая работа сделана с любовью, большим старанием. Фотографии лучших творений особенных детей представлены на виртуальной выставке на официальной станице «Здравушки» в Инстаграм. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ,

Как считают педагоги реабилитационного центра, такие творческие состязания не только помогают раскрывать таланты детей, но пробуждают в них интерес к истории Татарстана, своей семьи, традициям своего народа.