Казанцы могут оживить воспоминания о пионерском лете

Идею создания музея детских лагерей озвучил мэр Казани Ильсур Метшин во время визита в лагерь «Молодая гвардия». Планируется, что музей расположится в одном из корпусов, который в рамках капитального ремонта специально сохранят, а затем отреставрируют как часть истории популярного казанского лагеря для спортсменов и активных детей.

Капитальный ремонт в лагере начнется осенью. Устаревшие корпуса заменят на современные, усовершенствуют инфраструктуру, в частности построят два футбольных поля, две беговые дорожки, площадку для воркаута, банный комплекс, площадки для бадминтона, легкоатлетическую зону.

Жители Казани смогут внести свой вклад в создание музея, поделившись своими фотографиями и видео из детских лагерей. Прислать их надо на электронную почту km-smi@mail.ru. Экспонатами музея могут стать инвентарь и вещи, связанные с поездками в детские лагеря.

Все вопросы можно задать по телефону +7(843)557-76-41, а также с помощью аккаунтов администрации Кировского и Московского районов или комитета физической культуры и спорта Казани в соцсетях.