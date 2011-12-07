Почти половина россиян сталкивалась с контрафактными товарами

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с контрафактными товарами сталкивался почти каждый второй россиянин - 40%. Нелегальная продукция - серьезная проблема: двое из пяти россиян либо покупали ее (18%), либо видели в продаже (22%).

О вводе системы маркировки для ряда товаров, которая поможет покупателям проверить качество и подлинность продукта, знают в той или иной степени три четверти россиян - 75%. Эту инициативу большинство воспринимает положительно (70%), и только каждый пятый сообщил о своем безразличии (20%).

В первую очередь маркировка необходима, по мнению содержательно ответивших россиян, для медицинских товаров: медикаментов. Наиболее широкую поддержку получила маркировка продуктов питания (45%), молочной продукции (19%), алкоголя (15%), товаров и продуктов для детей (14%).

Если производители переложат затраты на покупателей, готовы умеренно переплачивать 51% - за маркированные лекарства, 40% - за технику и электронику, 39% - за продукты питания. 72% не готовы платить больше за сигареты, 69% - за парфюмерию, 64% - за одежду и обувь.

При наличии технической возможности 71% россиян готовы установить на телефон приложение, помогающее определить подлинность товара. Чаще об этом сообщают 25 - 34-летние (80%) и 35 - 44-летние (83%).

С 1 июля маркировка введена в обязательном порядке для всех производителей, импортеров, а также оптовых и розничных продавцов ряда товаров. О введении обязательной маркировки для обуви и сигарет знают по 37% россиян, для лекарственных средств - 48%.

После введения маркировки россияне предпочтут скорее купить товары, которые прошли проверку и имеют соответствующую отметку. Чаще об этом говорят относительно лекарств: 85% россиян предпочтут приобрести медпрепараты с маркировкой. При выборе обуви на маркировку будут ориентироваться 66% (30% высказали свое безразличие), а каждый второй (50%) будет искать ее при выборе сигарет.

Введение обязательной маркировки снизит количество нелегальной продукции - об этом говорит 41% россиян, повысит защищенность покупателей от приобретения нелегальных товаров (56%) и увеличит ответственность производителей и магазинов перед покупателями (60%).

В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.