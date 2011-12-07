В оздоровительных лагерях завершилась первая смена

Более 1,3 тысячи детей набрались сил и здоровья в оздоровительных лагерях, принадлежащих предприятиям и организациям Казани.

Всего в первую смену отдохнули чуть больше 3,1 тысячи юных казанцев, сообщили на оперативном штабе в мэрии Казани.

За все летние смены в оздоровительных лагерях отдохнут более 11,4 тысячи школьников Казани. В связи с пандемией в местах отдыха детей соблюдаются повышенные требования гигиены и санитарной безопасности. Все сотрудники лагерей - вожатые, педагоги - прошли тест на наличие коронавирусной инфекции, проживают безвыездно на территории организаций. Дети могут заехать на отдых только при наличии справки об отсутствии контактов с инфекционными больными.

Уборка помещений лагеря проводится два раза в день. С помощью бактерицидных ламп дополнительно обеззараживаются все поверхности, вещи и воздух. Для обработки рук установлены дозаторы с антисептиком. Родительские дни запрещены, но мамы и папы могут задавать все интересующие их вопросы вожатым, руководству, педагогам лагеря через соцсети.

В каждом лагере ведется контроль за соблюдением правил безопасности с учетом сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. Проводятся плановые проверки, недочеты оперативно устраняются. Кроме того, в лагерях установлены системы видеонаблюдения, пожарная сигнализация, металлодетекторы, территория охраняется.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, в этом году в Казани по республиканской программе завершается капитальный ремонт четырех лагерей: «Заречье», «Восток», «Юнитур» и «Молодежный». Из бюджета республики на это выделено 700 млн рублей. На этот год выделены средства на проектирование капремонта и реконструкцию еще четырех муниципальных лагерей: «Молодая гвардия», «Огонек», «Пионерия Татарстана» и «Нармонка». Кроме того, благодаря программе ремонта дорог в этом году будут отремонтированы подъездные пути к лагерям «Бригантина», «Юнитур», «Нармонка» на общую сумму 44,8 млн руб. В прошлом году были обновлены подъездные пути к восьми лагерям.

Также продолжается работа лагерей в онлайн-формате. Подростковые клубы и молодежный центр им. Гайдара организуют для детей виртуальные экскурсии, мастер-классы, занятия по созданию мультфильмов, изучению языков, прикладному творчеству, спортивные тренировки, киношколу.