В российский календарь добавили еще один праздник

В минувшую субботу Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому появился новый профессиональный праздник — День работника транспорта, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Праздничной датой выбрано 29 ноября. Именно в этот день в 1809 году император Александр I учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта — управление водяными и сухопутными сообщениями и Корпус инженеров путей сообщения, уточняет пресс-служба ведомства.