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В российский календарь добавили еще один праздник

Перечень профессиональных праздников Российской Федерации пополнился еще одним днем.

В минувшую субботу Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому появился новый профессиональный праздник — День работника транспорта, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Праздничной датой выбрано 29 ноября. Именно в этот день в 1809 году император Александр I учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта — управление водяными и сухопутными сообщениями и Корпус инженеров путей сообщения, уточняет пресс-служба ведомства. 

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