В Татарстане яровой сев охватит 1,7 млн гектаров

В 2026 году посевная кампания в республике пройдет на площади 1,7 млн гектаров. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ленар Гарипов.

Хозяйства девяти районов уже приступили к подкормке озимых и многолетних трав. Всего предстоит удобрить 485 тыс. гектаров озимых и 309 тыс. гектаров трав. Аграрии закупили 395 тыс. тонн минеральных удобрений.

Обеспеченность семенами яровых зерновых составляет 128%. Законтрактовано 91% семян кукурузы и подсолнечника, а также 100% сахарной свеклы. Высокую готовность к посевной показали хозяйства Актанышского, Арского, Атнинского, Балтасинского, Буинского и других районов.

К полевым работам привлекут студентов аграрных вузов и колледжей. Им предоставят проживание, питание и зарплату, а предприятиям возместят 90% расходов на оплату труда студентов вузов и 30% — учащихся колледжей.