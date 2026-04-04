УНИКС уступил «Уралмашу» на домашнем паркете, потеряв Тай Брюэра из-за травмы

4 апреля 2026  23:20

Казанцы потерпели поражение от екатеринбургского «Уралмаша» со счетом 74:82 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Для гостей эта победа стала первой в четырех последних встречах соперников.

Уже в первой половине игры из-за повреждения площадку покинул Тай Брюэр. При этом казанцы выпустили на паркет недавно подписавшего Ксавьера Манфорда.

Хозяева уверенно выиграли стартовую четверть (21:16), однако во втором отрезке «Уралмаш» сделал рывок 12:30 и захватил инициативу. После большого перерыва УНИКС сократил отставание, выиграв третью четверть (27:20), но заключительная десятиминутка осталась за гостями (14:16).

Самыми результативными в составе казанцев стали Алексей Швед (17 очков, 2 подбора), Джален Рейнольдс (10+2) и Денис Захаров (9+2). У «Уралмаша» отличились Хэйден Далтон (13+10), Тимофей Герасимов (12+2) и Антон Карданахишвили (11+5).

Следующий матч УНИКС проведет 7 апреля на своей площадке против саратовского «Автодора». Начало встречи — в 19:00.

