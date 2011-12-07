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Роспотребнадзор РТ: Несоблюдение антиковидных мер кафе может привести к ограничению режима работы

На данный момент кафе и рестораны соблюдают санитарные правила.

В Татарстане могут ограничить время работы кафе и ресторанов из-за несоблюдения антиковидных мер. Об этом заявила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«В части того, что в некоторых регионах идет сокращение работы на объектах общепита до 23 часов в зависимости от ситуации, если мы будем видеть, что все-таки меры не соблюдается и нет той ответственности, которую мы сегодня ждем от предпринимателей и юридических лиц, вполне возможно, что данный вопрос будет обсуждаться», — отметила спикер.

Чтобы избежать подобных ограничений рестораторы должны соблюдать правила: не более 70% заполняемости зала, закрытая зона для танцев, проведение необходимых процедур для профилактики COVID-19, отметила Авдонина.

Пока рестораторы соблюдают санитарно-эпидемиологические меры. Роспотребнадзор будет проверять и дальше выполнение требований. 

КВ
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