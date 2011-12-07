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Субсидии из бюджета получили проекты социальной направленности

Ряд некоммерческих организаций республики, занимающихся актуальной социальной деятельностью, получили государственную поддержку в виде субсидий. Подробностями проекта поделились заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова, заместитель министра экономики Татарстана Олег Пелевин и председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин.
Отбор проектов, заслуживающих государственной поддержки, осуществлялся в процессе конкурса, организованного по инициативе партии «Единая Россия» и проводимого Министерством экономики РТ и Общественной палатой РТ.- Два года назад на конференции «Единой России» Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин обратился к Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову с просьбой учредить конкурс, который помог бы НКО. К депутатам постоянно обращаются активные граждане со своими идеями. Президент поддержал эту идею, конкурс реализуется уже два года. Я хочу подчеркнуть его общественную значимость. С одной стороны, мы помогаем реализовать себя активным людям, с другой - эти люди после делают доброе дело, решают конкретные проблемы или помогают улучшить ситуацию в конкретном районе, - сказала Римма Ратникова.Заявки на конкурс принимались с 30 июля по 11 сентября, в октябре их оценили эксперты. В итоге было подано и рассмотрено 199 заявок из 35 районов РТ. Из них 113 отобраны, на их реализацию НКО получили субсидии в размере от 96 до 404 тысяч рублей. Общий фонд субсидий составил 35 миллионов рублей. Государство поддержало разнообразные проекты, объединенные общим критерием - социальная направленность. Это работа с детьми и взрослыми с ограниченными возможностями здоровья, организация и проведение бесплатных культурно-спортивных мероприятий, организация бесплатных медицинских консультаций для нуждающихся, раздельный сбор мусора и другие.
КВ
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