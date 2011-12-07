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В Казани пройдет первенство Татарстана по бадминтону

В Казани пройдет первенство Татарстана по бадминтону
С 22 по 25 ноября в Казани в Центре бокса и настольного тенниса пройдет первенство РТ по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет. В соревнованиях сойдутся более 80 спортсменов.
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