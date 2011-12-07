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ДРКБ получила высокотехнологичное оборудование

Оно позволит некоторых пациентов перевести на домашний уход. Фонд «Линия жизни» подарил больнице три аппарата искусственной вентиляции легких и расходные материалы к ним на год.
- Мы закупили для ДРКБ оборудование для диагностики и лечения органов зрения, передаем три комплекта для искусственной вентиляции легких, - сказала президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова. Основная задача проекта фонда «ИВЛ на дому» - перевод паллиативных детей из стационара домой. Больница принимает оборудование на баланс, осуществляет контроль за его работой, помогает родственникам получить навыки, необходимые для его использования.- Идея родилась в связи с тем, что в 2016 году было много вопросов по искусственной вентиляции легких. И к сожалению, у государства на то время не было средств для того, чтобы начать подобную программу. Дело в том, что такие детки в течение долгого времени лежат в больнице, родители не всегда могут навещать их. Возникла задача выписывать при возможности детей домой с привлечением аппарата ИВЛ, - пояснила Фаина Захарова.Фонд «Линия жизни» оказывает помощь по всей России: от Калининграда до Владивостока. Это один из старейших фондов в области медицины, которому удалось помочь тяжело больным детям и улучшить качество их жизни. Преимуществом программы искусственной вентиляции легких на дому является то, что ребенок находится в семье, улучшается его психологическое и физического состояние, снижается риск заражения инфекциями, так как он изолирован от других больных.
КВ
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