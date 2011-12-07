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23 февраля в Казани пройдет фестиваль по ловле рыбы

Мероприятие будет носить название «Казанская блесна 2020».

Около Центра семьи «Казан» пройдет фестиваль по ловле рыбы на блесну. Он приурочен ко Дню защитника Отечества.

Как сообщает пресс-служба Комитета физической культуры и спорта, открытие феста0 запланировано на 8.30, мероприятие будет продолжаться до 2 часов дня.

В соревновании будут принимать участие рыбаки-любители из Казани и других городов Татарстана, таких как Азнакаево, Набережные Челны, Елабуга и Менделеевск. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Для участия в фестивале открыта предварительная запись в социальной сети «Вконтакте».

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