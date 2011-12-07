23 февраля в Казани пройдет фестиваль по ловле рыбы

Около Центра семьи «Казан» пройдет фестиваль по ловле рыбы на блесну. Он приурочен ко Дню защитника Отечества.

Как сообщает пресс-служба Комитета физической культуры и спорта, открытие феста0 запланировано на 8.30, мероприятие будет продолжаться до 2 часов дня.

В соревновании будут принимать участие рыбаки-любители из Казани и других городов Татарстана, таких как Азнакаево, Набережные Челны, Елабуга и Менделеевск. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Для участия в фестивале открыта предварительная запись в социальной сети «Вконтакте».