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В Татарстане с 1 июня санатории хотят возобновить работу

Цены на путевки в санаторий могут повыситься из-за новых требований Роспотрбнадзора.

В Татарстане санатории могут возобновить работу с 1 июня. Об этом заявил президент Ассоциации санаторно-курортных учреждений Евгений Терентьев, пишет РБК.

Спикер также не исключил повышение цен на путевки из-за новых требований Роспотребнадзора.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора для санаторно-курортных организаций, на время неблагоприятной эпидемиологической обстановки санатории могут заселять граждан только при условии наличия у них отрицательных результатов теста на коронавирус, а также отсутствия контактов с заразившимися в течение двух недель.

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