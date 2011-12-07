В Татарстане с 1 июня санатории хотят возобновить работу

В Татарстане санатории могут возобновить работу с 1 июня. Об этом заявил президент Ассоциации санаторно-курортных учреждений Евгений Терентьев, пишет РБК.

Спикер также не исключил повышение цен на путевки из-за новых требований Роспотребнадзора.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора для санаторно-курортных организаций, на время неблагоприятной эпидемиологической обстановки санатории могут заселять граждан только при условии наличия у них отрицательных результатов теста на коронавирус, а также отсутствия контактов с заразившимися в течение двух недель.