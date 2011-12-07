В Татарстане СК проведет проверку по факту невыплаты надбавок врачу

Следственный комитет Татарстана проведет проверку по факту невыплаты надбавок врачу из больницы Зеленодольского района, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

«В ходе проверки следствие установит размер существующей задолженности и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработника. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

Напомним, врач из Зеленодольска опубликовал в соцсетях сообщение с информацией о том, что главврач больницы отказался выплачивать ему надбавки за работу с коронавирусными пациентами. Ранее с врачом уже связался прокурор РТ.