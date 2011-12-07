Активным татарстанцам предлагается побороться за путешествие в Москву

Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы предлагает жителям Татарстана поучаствовать в творческом онлайн-конкурсе «Моя Москва», сообщается на сайте мероприятия.

Онлайн-конкурс продлится до 28 сентября. Организаторы создали пять номинаций: фотоконкурс с хештегом #ДниМосквы, фотографии на фоне достопримечательностей, связанных со столицей, литературное состязание, рисунок Москвы, а также конкурс для СМИ. В каждой из них жюри определит трех победителей.

Предварительно участвующим необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте www.днимосквы.рф.