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Активным татарстанцам предлагается побороться за путешествие в Москву

Для этого в творческом онлайн-конкурсе создано пять номинаций.

Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы предлагает жителям Татарстана поучаствовать в творческом онлайн-конкурсе «Моя Москва», сообщается на сайте мероприятия.

Онлайн-конкурс продлится до 28 сентября. Организаторы создали пять номинаций: фотоконкурс с хештегом #ДниМосквы, фотографии на фоне достопримечательностей, связанных со столицей, литературное состязание, рисунок Москвы, а также конкурс для СМИ. В каждой из них жюри определит трех победителей.

Предварительно участвующим необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте www.днимосквы.рф

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