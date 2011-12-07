Новый руководитель горисполкома Казани рассказал о будущем города

До избрания на эту должность он являлся первым заместителем главы горисполкома и курировал вопросы социальной сферы и гражданской защиты.

Новому руководителю 55 лет. В перечне вех его трудовой биографии — инженер-механик, начальник компрессорного цеха Казанского молочного комбината, в 2001 году поработал индивидуальным предпринимателем, а в 2006-м перешел на работу в администрацию Советского района Казани. С мая 2010 года по октябрь 2018 года — глава администрации Советского района исполкома Казани. С 11 октября 2018 года и до сегодняшнего назначения работал первым заместителем руководителя исполкома Казани. Женат, воспитывает двоих детей.

Рустем Гафаров обозначил главные, на его взгляд, проблемы Казани и предложил пути их решения.

Городу нужны новые жилые комплексы, больницы и поликлиники

Одна из важных социальных задач — это обеспечение долгожданным в прямом смысле этого слова жильем обманутых дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Эту проблему Казани необходимо полностью решить в 2021 году.

До сих пор в столице Татарстана десятки домов находятся в аварийном состоянии. Необходимо предоставить их жителям новое жилье, соответствующее современным требованиям качества жизни. Для этого предстоит построить новые жилые комплексы — у Казани еще есть запас территорий: это бывшие индустриальные площадки, которые ждут большой реновации.

Экология окружающей среды горожан также продолжает оставаться острой темой. Необходимо усилить работу по созданию новых очистных сооружений на водозаборах Казани, чтобы казанцы могли пользоваться более чистой водой. Будет продолжено дальнейшее озеленение столицы Татарстана. Казань также поддержит внедрение новых стандартов переработки мусора. Более того, для наглядности необходимо активнее представлять казанцам конкретную продукцию, изготовленную из переработанных отходов. Это могут быть, например, скамейки в парках, сделанные из вторичного сырья.

В сфере медицины предстоит создать в каждом районе города новые медицинские центры, оснащенные самым современным оборудованием. А главное, они должны быть доступны каждому казанцу. Казань уже стала городом высокотехнологичной медицины. Например, всего за 100 дней была сооружена новая инфекционная больница. Но необходимо построить еще 6 больниц и 6 поликлиник, а также еще одну детскую больницу в Заречье.

В борьбе с пробками Казани поможет метробус и новые развязки

Общественному транспорту в Казани по-прежнему будет отдано предпочтение. В помощь существующему пассажирскому транспорту столицы необходимо уже в самое ближайшее время запустить скоростное движение, которое могут обеспечить метробусы. Напомним, метробусы — это большие спаренные автобусы, двигающиеся по выделенным полосам на самых популярных и протяженных маршрутах Казани.

Новый глава горисполкома Казани также отметил назревшую необходимость для растущего города в строительстве новых развязок.

Смогут ли жители ЖК «Салават Купере» найти работу в своем районе

Жители большого нового микрорайона Казани «Салават Купере» пока все еще продолжают мучительно и нудно просиживать в автомобильных пробках на выезде по утрам и при возвращении домой по вечерам. Да, ведется строительство дороги-дублера Горьковского шоссе для транспортного сообщения поселка с центром Казани. Новая дорога будет иметь выход на федеральную трассу М-7, которую и сейчас уже многие жители отдаленных районов Казани используют как объездной и более скоростной путь в разные районы столицы.

Но эту транспортную проблему можно частично решить и другим способом. Необходимо продумать и организовать новые производства и таким образом — новые рабочие места в самом микрорайоне «Салават Купере». Это избавит жителей района от поездок в центр Казани, более того, новые созданные рабочие места привлекут жителей ближайшей агломерации, прилегающей к этому микрорайону.

Нарисован идеальный портрет молодого казанца

Более полумиллиона жителей столицы РТ — люди в возрасте около 30 лет, и это большой задел в динамичное, высокотехнологическое развитие нашего мегаполиса. Но для сохранения молодежного потенциала необходимо развивать различные программы самореализации этой наиболее активной и динамичной возрастной группы населения.

Рустем Гафаров обрисовал депутатам идеальный портрет молодого, уже состоявшегося в жизни жителя Казани, находящегося в самом расцвете сил. Он молод, энергичен — в этом ему помогают активные занятия спортом и отсутствие вредных привычек. Идеальный казанец одинаково хорошо владеет двумя государственными языками Республики Татарстан — русским и татарским, но при этом неплохо знает и один иностранный язык. У него крепкая дружная семья и один, а еще лучше — два-три ребенка.

Кстати, в продолжение разговора об идеальном казанце будущего заметим: уже сейчас почти половина жителей города занимаются спортом. А мода на здоровый образ жизни продолжает доминировать в обществе и набирать популярность. Кстати, сейчас средняя продолжительность жизни казанца составляет около 75 лет. А вот нашему молодому, но уже идеальному казанцу поставлена задача прожить как минимум более 78 лет.