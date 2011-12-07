В республике проходит конкурс киносценариев

IV Открытый республиканский конкурс киносценариев стартовал в Татарстане, сообщает пресс-служба Минкульта. По условиям, в конкурсе могут принять участие граждане старше 18 лет. Конкурсантам необходимо до 21 февраля отправить киносценарий с динамичным сюжетом и актуальной проблематикой. Затем сценаристы изучат их и проведут для участников серию мастер-классов с разбором некоторых произведений. Итоги конкурса подведут 1 марта.