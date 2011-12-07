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Десять студенческих взводов продемонстрировали строевую подготовку в Нижнекамске

В Нижнекамске провели смотр студенческих взводов.
В Нижнекамском химико-технологическом институте состоялся смотр-конкурс строя и песни среди студентов высших и средне-специальных образовательных учреждений города, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.В этом году смотр приурочен к 30-летию вывода советских войск из Афганистана, пишет ИА "Татар-информ". Строевую подготовку продемонстрировали семь взводов юношей и три взвода девушек. По итогам смотра был выбран лучший командир среди девушек и парней, а также награждены участники, показавшие лучший результат в разборке и сборке автомата.«Финал состоится на городском параде Победы 9 Мая. Жюри оценят взводы во время торжественного марша», – уточнил источник.Коллективы команд, занявших призовые места, наградят кубками и дипломами.
КВ
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