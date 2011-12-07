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Студентам и аспирантам КФУ повысят стипендии

Она может увеличиться на 5%.

С нового учебного года студентам и аспирантам КФУ могут повысить стипендии на 5%.

Об увеличении размера пособия учащимся рассказал проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Он отметил, что самый низкий уровень стипендии 2 100 рублей, далее — 3 150 рублей, а затем идут уже повышенные стипендии. Это зависит от различных категорий стипендиального обеспечения.

Так, на повышение стипендии студенты могут рассчитывать с 1 сентября, а аспиранты – с 1 октября.

На сегодняшний день в университете обучаются 30 тысяч студентов, в филиале вуза в Набережных Челнах — 12-13 тысяч, в Елабуге — около 7 тысяч.

КВ
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