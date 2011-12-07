Василий Мосолов - ученый, не предавший генетику

Становление ученогоБудущий ученый родился 11 (23) сентября 1888 года в волостном марийском селе Турек Уржумского уезда Вятской губернии в крестьянской семье. Обучался в Александровской Нартасской сельскохозяйственной школе, работал педагогом в Лаишевской низшей сельскохозяйственно-ремесленной школе. Впоследствии поступил на сельскохозяйственный факультет Казанского политехнического института, а уже оттуда перевелся в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию в Москву. Мосолов закончил академию в 1922 году и был оставлен в аспирантуре для подготовки к профессорскому званию на кафедре общего земледелия. После ее окончания решил вернуться в Казань, в учрежденный двумя годами раньше Казанский институт сельского хозяйства и лесоводства. Начинал в должности самостоятельного преподавателя кафедры общего земледелия, а спустя два года стал ее профессором и заве¬дующим. Под его руководством на кафедре развернулась научно-исследовательская работа по агротехнике озимых, возделыванию яровой пшеницы, овса, ячменя, проса, картофеля, подсолнечника, сахарной свеклы, клевера, люцерны, приемам обработки и окультуривания почв. В 1935 году Мосолов утверждается доктором сельскохозяйственных наук и действительным членом (академиком) ВАСХНИЛ им. В.И.Ленина. Вместе с научным признанием к Мосолову приходит и общественное, и в 1938 году он избирается депутатом Верховного Совета РСФСР.Травля ВавиловаЗанятый практическими делами Мосолов был далек от развернувшейся в Президиуме ВАСХНИЛ борьбы между обладавшим огромным авторитетом в ученом мире Н.И.Вавиловым и пробившимся в него академиком Академии наук Украинской ССР Т.Д.Лысенко, прозванным колхозным ученым-агрономом. Набирая вес во властных структурах, Лысенко возомнил себя зачинателем якобы нового направления в «прогрессивной биологии», идущего вразрез с генетикой и утверждавшего возможность наследования приобретенных признаков и перерождения одного вида в другой. Он скатился на путь шельмования Вавилова, возглавившего организованный им в 1930 году Институт генетики Академии наук СССР. Увлеченный исследованиями в смежных областях, Вавилов перешел в вице-президенты ВАСХНИЛ, уступив место президента заместителю наркома земледелия СССР А.И.Муралову. Лысенко была спровоцирована волна разоблачений в Президиуме ВАСХНИЛ, в аппарате которого якобы окопались враги народа. Одной из первых жертв стал арестованный органами НКВД Муралов. Его место в результате затеянных интриг занял сам Лысенко. В сложившихся условиях Вавилов не стал цепляться за свою должность вице-президента ВАСХНИЛ, и на освободившееся место 26 июня 1939 года был назначен хорошо знакомый ему своими трудами по земледелию академик Мосолов.Тот никоим образом не был причастен к смещению Вавилова с этой должности и чувствовал неловкость перед выдающимся ученым, выведшим его на дорогу большой науки. Как порядочный человек он с самого начала счел необходимым дистанцироваться от затеянных Лысенко интриг и проводимых им в академии разоблачительных кампаний. Они привели к аресту 6 августа 1940 года Вавилова, являвшегося якобы «одним из руководителей контрреволюционной организации, существовавшей в системе Наркомзема СССР» и «агентом иностранных разведок». Был репрессирован ряд его ближайших соратников и единомышленников. Допросу подвергся и академик Мосолов.Вавилов категорически отрицал все обвинения. Однако дознавателям во главе со старшим лейтенантом госбезопасности А.Г.Хватом все же удалось вынудить его дать «признательные показания». Для документирования его якобы вредительской деятельности, в частности, в руководимом им до ареста Всесоюзном институте растениеводства, 31 мая 1941 года была сформирована специальная экспертная комиссия. Но собирать всех ее членов вместе следователи сочли излишним, предложив им по отдельности подписать уже подготовленный документ. Их планы спутал Мосолов, отказавшийся его визировать. Дабы не усугубить промах, следователь Хват решил направить раздутое дело по Вавилову «для производства» в суд без акта экспертизы.На закрытом заседании Военной коллегии Верховного суда СССР от 9 июля 1941 года академика Вавилова приговорили «подвергнуть высшей мере уголовного наказания - расстрелу, с конфискацией имущества, лично ему принадлежащего». Правда, приговор был «исполнением приостановлен» обращением осужденного в Президиум Верховного Совета СССР о помиловании и письменным обращением лично к наркому НКВД СССР Л.П.Берия.Военные годыАкадемик Вавилов умер 26 января 1943 года в Саратовской тюрьме от истощения организма и дистрофии, «вследствие упадка сердечной деятельности», в самый разгар Великой Отечественной войны. С ее началом ВАСХНИЛ эвакуировали в Омск, и Мосолов в это время находился там. Здесь в 1943 году его удостоили Сталинской премии СССР за разработку и внедрение агротехники по повышению урожайности ряда продовольственных культур, прежде всего картофеля при посадке верхушками клубней. В военное время как никогда возросло значение второго хлеба. Но с семенами этой ценной культуры в стране дела обстояли плохо. Благодаря академику Мосолову в сельскохозяйственном производстве получил внедрение метод посадки картофеля без ущерба продовольственному фонду. Кто знает, сколько жизней спас этот метод посадки картофеля в те голодные военные и послевоенные годы! Как подлинный патриот Родины он полностью передал премию в Фонд обороны страны.Борьба с ЛысенкоПо возвращении ВАСХНИЛ в столицу в 1945 году Мосоловым был издан капитальный труд «Агротехника полевых культур».Возглавивший после Вавилова Институт генетики АН СССР и вошедший как президент отраслевой академии в состав Президиума АН СССР Лысенко превратился в непримиримого борца с классической генетикой. Критически настроенные к нему ученые осмеливались писать в ЦК ВКП(б) о несостоятельности его агробиологической теории, наносившей вред развитию сельского хозяйства в стране. Конечно, вице-президент ВАСХНИЛ Мосолов как никто другой хорошо знал обо всех негативных последствиях волюнтаристского руководства Лысенко сельскохозяйственной академией.Репутацию Лысенко сильно подорвал приход в 1945 году к руководству Академией наук СССР брата Н.И.Вавилова физика С.И.Вавилова. Встревоженный изменением ситуации в науке и отношением к нему в научном сообществе Лысенко с одобрения окружения Сталина решил провести новый поход против «буржуазной науки» генетики. В своем докладе «О положении в биологической науке» на проходившей 31 июля - 7 августа сессии ВАСХНИЛ он учинил настоящий погром этого признанного в мире научного направления. Мосолов был одним из немногих, кто не поддержал хор его подхалимов.Лысенко добился принятия на сессии постановления об ошибочности основных положений классической генетики, прекращении всех исследований в этой области. А затем начал безжалостно увольнять с работы не согласных с его взглядами. Мосолов пытался как мог противостоять этой разрушительной деятельности, а когда Лысенко пригрозил ему отставкой, сердце ученого не выдержало - 10 февраля 1951 года его не стало.Посмертное признаниеАкадемик ВАСХНИЛ и АН СССР К.И.Скрябин в своей книге «Моя жизнь в науке» написал: «Не успела наша страна распрощаться с академиком С.И.Вавиловым, как нагрянула новая беда: скончался вице-президент ВАСХНИЛ академик В.П.Мосолов. Это был порядочный человек, несший на своих плечах все бремя управления секциями и институтами ВАСХНИЛ».За изданный в 1950 году свой последний прижизненный труд «Агротехника» Василий Петрович Мосолов был посмертно удостоен Сталинской премии. В 1952 - 1955 годах в Москве в издательстве сельскохозяйственной литературы под редакцией П.А.Некрасова и Н.И.Иванова вышли пять томов его сочинений. Но лишь годы спустя было признано, что Мосолов стоял у истоков формирования нового агроэкологического направления в науке.Лысенко «царствовал» в советской науке до осени 1964 года, когда был снят с поста руководителя КПСС и правительства его новый покровитель Н.С.Хрущев. Тогда же началась нормализация положения в отечественной генетике, ее стали преподавать в учебных заведениях.