В России подешевели яйца, свинина и огурцы

В период с 15 по 21 января инфляция в России составила 0,2%, сообщает Росстат. С начала года рост потребительских цен 0,9%. За неделю пшено подорожало на 1%, баранина и мука – на 0,6%. Рост цен на белокочанную капусту составил 2,5%, помидоры – 2,1%, морковь – 1,1%. Цены на яйца снизились на 1,3%, огурцы – на 2,4%, а свинину – на 0,3%. Бензин за отчетный период подорожал на 0,1%.