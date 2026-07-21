Ушла из жизни поэтесса и режиссер Нафиса Сабирзянова

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Республика
21 июля 2026  10:22

На 62-м году жизни скончалась заслуженный работник культуры Республики Татарстан, поэтесса, режиссёр и сценарист Нафиса Мухаматгалиевна Сабирзянова. Информацию о смерти подтвердила пресс-служба Альметьевска.

Сабирзянова посвятила свою жизнь сохранению и популяризации татарского языка, культуры и народных традиций. Она была автором популярной телепередачи «Җомга». Её стихи, положенные на музыку известными композиторами, вошли в репертуар многих звёзд татарской эстрады.

Коллеги и представители власти называют её человеком «удивительной душевной щедрости, вдохновенным творцом, чутким наставником и верным хранителем нашей культурной памяти». О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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