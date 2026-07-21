Семь тысяч верующих прошли крестным ходом в Казани

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Город
21 июля 2026  11:01

В столице Татарстана состоялся крестный ход в честь явления Казанской иконы Божией Матери. По данным мэрии, к шествию присоединились порядка 7 тысяч верующих. Утром, в 7:30, колонна вышла от стен Благовещенского собора и проследовала до Богородицкого монастыря вокруг Казанского Кремля.

Затем образ Казанской иконы торжественно внесли в возрождённый храм Николы Тульского, который накануне освятил патриарх Кирилл. Там состоялась первая в новейшей истории храма Божественная литургия.

В честь праздника в детском парке «Елмай» вечером пройдёт концерт с участием Вики Цыгановой, группы «Покров» и ансамбля русской песни Элеоноры Калашниковой. Начало – в 18:00. Вход свободный.

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