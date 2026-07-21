На Оренбургском тракте в Казани поэтапно введут ограничения для машин и пешеходов

С 27 июля по 10 октября в Казани на отдельных участках Оренбургского тракта вводятся поэтапные ограничения движения в связи с прокладкой водопроводной трассы. Временные неудобства затронут как автомобилистов, так и пешеходов.

С 27 июля по 10 октября будет закрыт тротуар в районе дома №23д. Проезд перекроют поэтапно: с 27 июля по 31 августа – у дома №24а, с 19 августа по 6 сентября – у дома №24б, а с 19 августа по 10 октября – у домов №26, 28 и 30.

Водителям и пешеходам рекомендуют заранее планировать маршруты и быть внимательными к временным знакам. Схема объезда не уточняется. Работы проводятся в рамках развития коммунальной инфраструктуры города.