В Татарстане у индивидуальных владельцев насчитывается около 13 тыс. тракторов

Об этом заявил заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства республики, пишет ИА "Татар-ифнорм".Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Как отметил глава Минсельхозпрода РТ, в ответственный период весенних полевых работ по традиции будет объявлен месячник безопасности и всем руководителям необходимо с максимальной ответственностью рассматривать и решать все вопросы охраны и условий труда. В частности, речь идет о безопасной эксплуатации самоходных машин и других видов техники.Работа инженерно-технического персонала в агропромышленном комплексе неразрывно связана со службой Гостехнадзора, территориальные органы которого работают во всех муниципальных районах, отметил Марат Ахметов. Средняя по республике нагрузка на инженера-инспектора составляет около 1780 единиц техники при нормативе в пределах 800 – 1000 машин.В республике зарегистрировано и состоит на учете 85 тыс. единиц самоходных машин и прицепов, из них у сельхозтоваропроизводителей – около 19 тыс. единиц (22%), у индивидуальных владельцев – 38 тыс. единиц техники (45%). «Безопасная эксплуатация самоходных машин обеспечивается путем своевременного и качественного проведения техосмотров», – подчеркнул министр. В 2018 году по АПК было представлено на техосмотр 12 тыс. единиц (80%) самоходных машин, из них 11,5 тыс. единиц (95%) получили разрешение на эксплуатацию.По данным Минсельхозпрода РТ, для проведения посевной кампании 2019 года в сельхозформированиях имеется более 11 тыс. тракторов, однако это составляет лишь 60% от нормативной потребности. Поэтому важно использовать имеющийся в районах потенциал индивидуальных владельцев, а это около 13 тыс. тракторов, заметил министр, напомнив, что-то использование техники без техосмотра запрещается.«Надо уже сегодня начать работу по привлечению тракторов частных лиц к посевной, заранее согласовав форму оплаты», – сказал Марат Ахметов. По его мнению, только такое взаимодействие всех служб позволит качественно и в агротехнические сроки провести весенне-полевые работы, обеспечить безопасную эксплуатацию задействованной техники и оборудования.Комментируя доклад министра, Рустам Минниханов отметил, что техника, которая находится у частных собственников, – это большой резерв. «Следует активнее привлекать их к полевым работам. Для них это будет дополнительный заработок. Аренда техники – хорошая практика. Это лучше, чем покупать и содержать машины самим», – подчеркнул Президент Татарстана.