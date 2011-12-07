Татарстанцев приглашают поучаствовать в вебинаре «Цифровая индустрия 4.0. Меры государственной поддержки цифровых инициатив»

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Вебинар «Цифровая индустрия 4.0. Меры государственной поддержки цифровых инициатив» состоится в рамках международного форума KAZAN DIGITAL WEEK — 2021 25 мая в 10:00.
Спикерами мероприятия выступят Анна Баранова — руководитель Департамента цифровой трансформации ГАУ «ИТ-парк», Данила Воронин — руководитель группы проектов ОЭЗ «Алабуга». Модератором встречи назначен Тимур Саматов — заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.
Главными темами вебинара станут важность внедрения цифровых технологий в производство и управленческие процессы компании, и существенная поддержка государства для внедрения цифровых инициатив компаний. Участие в мероприятии бесплатное.
Посмотреть трансляцию можно перейдя по ссылке.