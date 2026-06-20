В Татарстане меры поддержки семей охватили сотни тысяч жителей

В Татарстане активно реализуется нацпроект «Семья», направленный на поддержку семей с детьми — малообеспеченных, многодетных, студенческих и сельских.

По данным Минтруда РТ, в 2026 году компенсацию родительской платы за детсад получили более 98 тыс. родителей. Свыше 10 тыс. семей с низким доходом получили допкомпенсацию. Почти 700 сельских мам получили единовременные выплаты при рождении детей, а на 1,9 тыс. малышей до трех лет выделили по 10 тыс. рублей на лекарства.

В республике насчитывается более 59 тыс. многодетных семей. Субсидию на оплату ЖКУ получили 244,5 тыс. человек, на проезд — 73,9 тыс. учащихся, на лекарства для детей до шести лет — 42,8 тыс. семей.