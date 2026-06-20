Воспитанник «Ак Барса» Ахтямов стал MVP плей-офф и чемпионом АХЛ с «Торонто»

Воспитанник казанского «Ак Барса» Артур Ахтямов завоевал чемпионский титул Американской хоккейной лиги (АХЛ) в составе «Торонто Марлис». В решающем пятом матче канадский клуб одержал победу над «Чикаго Вулвз» со счетом 4:3, а 24-летний вратарь был признан самым ценным игроком плей-офф.

Ахтямов провел 22 матча на выбывание — наибольшее количество в лиге, одержал 15 побед, отразил 92,3% бросков при коэффициенте надежности 2,22. На церемонии награждения он вышел со свитером Родиона Амирова — нападающего «Салавата Юлаева», ушедшего из жизни в 2023 году.

Для «Торонто» это второе чемпионство в истории АХЛ — ранее команда побеждала в 2018 году. Ахтямов переехал в Канаду два года назад, а в 2024 году выигрывал ВХЛ с «Нефтяником» и также признавался MVP плей-офф.