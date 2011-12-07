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В Татарстане массовая вакцинация от гриппа начнется с учителей

После учителей вакцинировать начнут людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

В Татарстане массовая вакцинация от гриппа начнется с учителей, так как начинается учебный год и учителя будут присутствовать на избирательных участках, рассказала замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«У нас сейчас пришло только 15% вакцины. Поэтому мы с Министерством здравоохранения определили контингент, который будут вакцинировать в первую очередь — это учителя, потому что начинается учебный год, а также они будут присутствовать в избирательных комиссиях. Затем лица старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями», — уточнила спикер.

Она также сообщила, что Рустам Минниханов одобрил проведение вакцинации людей на избирательных участках. «В прошлом году был совместный опыт с Министерством здравоохранения. Он пользовался популярностью, поскольку было очень удобно прийти, проголосовать и здесь же привиться», — поделилась Авдонина. 

КВ
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