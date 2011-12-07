Профилактика буллинга и противодействие манипуляции: в Казани открылся форум «Конструктив»

В казанском ИТ-парке на площадке «Точка кипения» прошло открытие форума «Конструктив». Он направлен на профилактику экстремизма и терроризма среди молодежи. Мероприятие будет длиться три дня. Эксперты России и Татарстана будут проводить лекции и мастер-классы по методам развития критического мышления и противодействия вербовкам и манипуляциям.

Сейчас вопрос вовлечения молодежи в деструктивные сообщества стоит очень остро. В таких случаях нужно уметь сохранять рассудок, подчеркнул министр по делам молодежи в РТ Тимур Сулейманов.

«На сегодняшний день мы, как и весь мир, сталкиваемся с вызовами. Очень важно сохранять холодный рассудок, чтобы правильно дать анализ происходящему и вместе с вовлечением разных структур, ведомств и молодежи найти, как действовать во время таких вызовов и трагических ситуаций», — обозначил министр.

По его мнению, важна не только сама профилактика, но и чтобы эта работа была действенной.

О поиске новых форм профилактики деструктивных сообществ говорит и помощник руководителя антитерростической комиссии Камиля Сафина. Она рассказала «КВ», что в этом году первый раз принимает участие в форуме «Конструктив» и ожидает повысить свои компетенции в области работы с детьми и подростками.

«Ожидаю, что мы найдем новые формы того, как можно детей развернуть иначе на этот мир и показать, что деструктивные сообщества — это не то, куда им стоит вступать», — рассказала собеседница.

Камиля Сафина подалась на образовательную программу профилактики буллинга в школах и вовлечения подростков в деструктивные сообщества, потому что сама занимается этой работой в казанской школе № 171. Она надеется повысить свои компетенции в этой области с помощью форума.

Прокачать свои навыки и уровень компетенции в вопросах профилактики противодействия терроризма и экстремизма хочет и студентка КФУ ИМО Яфимова Дарья.

«В связи с последними событиями, профилактика вовлечения подростков в деструктивные сообщества очень актуальна. Хочется, чтобы мы жили в спокойном мире», — сказала девушка.

На форуме «Конструктив» хочется почерпнуть определенные знания, чтобы их потом реализовать в вузе и в будущей профессии, призналась Дарья. Например, в КФУ много приезжих студентов. Хотелось бы, чтобы кейсы форума были направлены на адаптацию их в творческой и молодежной средах.

«Надеюсь, в кейсе расскажут, как приезжим студентам не попасть в деструктивные сообщества, чтобы они не оказались завербованные запрещенными организациями», — заключила девушка.

Первые лекции форума стартовали уже сегодня. Присоединиться к ним можно в группе «Мы — это мир!» сети «ВКонтакте».