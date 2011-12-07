В 2018 году 70% казанских безработных нашли работу

Как сообщили на аппаратном совещании в мэрии, в службе занятости Казани зарегистрировано свыше 3,4 тысячи безработных. В базе имеется более 19 тысяч вакансий. Таким образом, на одного соискателя приходится 5 предложений о работе. Количество вакансий по сравнению с 2017 годом увеличилось на 1,2 тысячи. Из них 65,8% - вакансии по рабочим специальностям. Самыми востребованными до сих пор остаются строители - бетонщики, арматурщики, штукатуры, плотники. На столичном рынке труда востребованы также токари, механики, водители общественного транспорта, учителя, медсестры, воспитательницы детских садов.В настоящее время уровень безработицы в Казани составляет 0,53% (это доля безработных в общем числе трудоспособного населения). Этот показатель ниже прошлогоднего, когда в октябре 2017 года уровень безработицы в столице Татарстана был 0,64%. К тому же он существенно ниже общероссийского, который, по данным Министерства труда РФ, сегодня равен 0,9%.Чтобы помочь казанцам определиться с работой, в 2018 году служба занятости города провела 55 ярмарок вакансий с участием 390 кадровых служб предприятий. На них побывали более 18 тысяч соискателей.Свыше 1,3 тысячи человек прошли обучение по программам профессионального обучения и дополнительного образования, в том числе 255 женщин, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком.При содействии службы занятости Казани 47 безработных открыли свой бизнес, 56 выпускников образовательных учреждений разного уровня были трудоустроены по программам «Первое рабочее место» и «Молодежная практика».Не остались без внимания трудоспособные инвалиды. По программе квотирования и резервирования в 2018 году на работу устроены 124 инвалида, на резервируемые рабочие места - 112 инвалидов и граждан, особо нуждающихся в соцзащите. 58 инвалидов получили бесплатное профессиональное обучение по таким специальностям, как кондитер, парикмахер, оператор котельной, специалист по маникюру, электромонтер и другие.