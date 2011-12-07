Луиза Сеидова: В Усадах появится мобильный амбулаторный пункт

В селе Усады Лаишевского района появится мобильный амбулаторный пункт. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала заведующая Столбищенской врачебной амбулаторией ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница» Луиза Сеидова.«В Усадах будет строиться мобильный амбулаторный пункт. Это очень нам нужно, потому что Усады, Столбище растут, молодеют – работа у них (специалистов – прим. Т-и) будет», — сказала она.Президент России в своем послании Федеральному Собранию заявил о необходимости обеспечения доступной медицинской помощи в населенных пунктах, где проживают от 100 до 2000 человек. Так, до конца 2020 года медпомощь должна стать доступной во всех населенных пунктах РФ.«Доступность — это важнейшее условие оказания медпомощи населению. Это возможность пациентам получить необходимую медпомощь вне зависимости от места проживания, социального статуса и уровня благосостояния», — добавила она.