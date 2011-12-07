Эксперт Игорь Сундиев рассказал, как не дать своему ребёнку попасть в опасные сообщества

По мнению главного научного сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института МВД России, вице-президента Российской криминологической ассоциации и доктора философских наук Игоря Сундиева — родительское внимания в данном вопросе очень важно. Родители должны знать, с кем общается ребенок, и иметь с сыном или дочкой выстроенные доверительные отношения. Это поможет предостеречь детей от вербовки в деструктивные группы.

«Обращайте внимание на то, в какой среде находятся ваши дети. Понятно, что родители сейчас очень сильно заняты своей профессиональной деятельностью, обеспечением комфорта для своих детей. Но надо четко понимать, что этот комфорт может просто не пригодиться, если ребенок попадет в такую среду», — высказал свою точку зрения профессор.

Сундиев добавил, что прежде чем позволить ребенку пользоваться Интернетом, необходимо ему рассказать о возможных опасностях и их последствиях, следить за изменениями в его поведении, новым жаргоном и стилем.