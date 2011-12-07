В подъездах домов Татарстана установят холодильные постаматы для доставки продуктов питания

В подъездах домов Татарстана, дабы сократить физические контакты в период пандемии коронавируса, установят холодильные постаматы для доставки продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

Руководителем проекта INNO Market стала Талия Минуллина. Она рассказала, что на данный момент идет поиск ТСЖ или управляющей компании, разрешившей поставить эти постаматы. Если услуга окажется востребованной, начнется обсуждение полноценной реализации проекта.

Казанцы смогут купить по идентичным ценам продукты, забирая их из постаматов, установленных в подъезде. Они будут оборудованы морозильными камерами, поэтому смогут хранить там как замороженные, так и скоропортящиеся продукты.

Для оформления заказа жителям домов надо будет зарегистрироваться в мобильном приложении. Заказы будут принимать на любую сумму, после чего продукты питания будут доставлены в постаматы в этот же день абсолютно бесплатно.