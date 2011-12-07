Руководителем нового молодежного центра в Юдино назначен Альберт Хузиахметов

В Казани определили руководителя нового молодежного центра в Юдино. Им стал организатор городских и республиканских мероприятий для детей и молодежи Альберт Хузиахметов, сообщает пресс-служба мэрии города.

«По итогам конкурсных испытаний победителем стал магистр Казанского государственного энергетического университета Альберт Хузиахметов», — отметили в ведомстве.

Хузиахметов является организатором таких мероприятий, как «300-летие Адмиралтейской слободы», «Студент года», «Республиканская студенческая весна», «Последний звонок», «Сабантуй — 2019» на озере Лебяжье. Кромке того, он выступает в качестве актера в Казанском камерном театре SDVIG, а также работает радиоведущим.

Напомним, открытие молодежного центра «Юлдаш» в Казанском поселке Юдино состоится 30 августа.