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В Казани с улиц города уберут шесть брошенных автомобилей

Машины должны быть убраны водителями в течение пяти дней.

С улиц Казани уберут шесть автомобилей. Об этом сообщается в сборнике документов.

Владельцы автомобилей уже получили соответствующие извещения, владельцы машин должны их убрать в течение пяти дней. Если этого не произойдет, транспортные средства отправят на специализированную стоянку.

Такие извещения получили следующие автовладельцы: «ВАЗ 2112» находящийся на улице Академика Павлова, «ВАЗ 2108» на Чистопольской, «ВАЗ 2106» по улице Челюскина, «Мазда» на Ямашева, «Ока» возле дома № 19/2 по улице Камчатская. 

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