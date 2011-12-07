Награда за полувековое служение журналистике

Имя победителя профессионального журналистского конкурса объявил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Сам Юрий Балашов из-за болезни не смог участвовать в церемонии награждения, поэтому приз за него получила исполняющая обязанности главного редактора журнала «Казань» Альбина Абсалямова. В тот же вечер она передала Юрию Анатольевичу искренние поздравления, пожелания скорейшего выздоровления от всего журналистского сообщества республики, а также ключи от нового авто.

— Юрий Анатольевич этой награды достоин как никто другой. Сейчас он дома, проходит курс реабилитации и чувствует себя гораздо лучше. Активно участвует в подготовке выпуска журнала, редактирует тексты, всегда на связи с редакцией. Поддержка коллег, друзей помогают ему сохранять оптимизм и восстанавливать свои силы, — рассказала Альбина Абсалямова.

Юрий Балашов в журналистике почти 50 лет. Главное его детище — общественно-политический, историко-публицистический иллюстрированный журнал «Казань». Первый номер журнала вышел в октябре 1993 года. За эти годы журнал стал обладателем многих престижных республиканских, российских наград и премий. Несколько раз награждался почетным знаком «Золотой фонд прессы» России. «Хрустальным пером» были отмечены многие сотрудники и внештатные авторы журнала. Но сам Юрий Анатольевич в силу своей скромности долго оставался в тени. И вот заслуженная награда нашла своего героя.

— Каждый номер журнала «Казань» посвящен какой-то одной важной, интересной теме. Идея тематических номеров появилась не спонтанно и вовсе не потому, что какую-то дату требовалось отметить. Мы с самого начала стремились, чтобы во многих номерах было тематическое ядро, стержень, вокруг которого собираются все материалы. И еще одна важная особенность нашего журнала: мы показываем историю Казани и страны через судьбы людей, — об этом рассказал Юрий Балашов в интервью «Казанским ведомостям» два года назад, когда отмечалось 25-летие журнала «Казань».

В апреле следующего года Юрий Балашов отметит свое 70-летие. Желаем ему доброго здоровья, энергии, интересных идей для новых номеров журнала!

Кстати

Редактор отдела газеты «Казанские ведомости» Ольга Иванычева стала победителем в номинации «Лучший журналист года» XXIII республиканского конкурса журналистики и массмедиа Татарстана «Бәллүр каләм» - «Хрустальное перо».