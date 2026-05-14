Весной турпоток в малые города и районы Татарстана вырос на 13%

Аналитики «МегаФона» зафиксировали увеличение числа поездок в малые города и районы республики с наступлением теплого сезона. Безусловным лидером по динамике посещаемости стал Болгар (+35% по сравнению с зимой). На втором месте — Тетюши (+32%), привлекающие туристов расположением на высоком берегу Волги и купеческим наследием.

Также заметный рост показали Буинск (+27%), Менделеевск (+22%), Елабуга (+20%) и Иннополис (+18%). Среди малых населенных пунктов популярностью пользовались села вдоль трассы М-12 «Восток» и локации у берегов Камы и Волги: поселок Опушка (+54%), усадьба Молоствовых в селе Долгая Поляна (+44%) и село Теньки (+40%).

В майские праздники в Татарстане отдыхали гости из более чем 75 регионов. Основной поток — из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Самарской, Ульяновской, Нижегородской и Кировской областей. Также резко выросло число туристов из Ставропольского края (+78%), Забайкалья и Тывы.