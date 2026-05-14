Весной турпоток в малые города и районы Татарстана вырос на 13%

news_top_970_100
Республика
14 мая 2026  08:40

Аналитики «МегаФона» зафиксировали увеличение числа поездок в малые города и районы республики с наступлением теплого сезона. Безусловным лидером по динамике посещаемости стал Болгар (+35% по сравнению с зимой). На втором месте — Тетюши (+32%), привлекающие туристов расположением на высоком берегу Волги и купеческим наследием.

Также заметный рост показали Буинск (+27%), Менделеевск (+22%), Елабуга (+20%) и Иннополис (+18%). Среди малых населенных пунктов популярностью пользовались села вдоль трассы М-12 «Восток» и локации у берегов Камы и Волги: поселок Опушка (+54%), усадьба Молоствовых в селе Долгая Поляна (+44%) и село Теньки (+40%).

В майские праздники в Татарстане отдыхали гости из более чем 75 регионов. Основной поток — из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Самарской, Ульяновской, Нижегородской и Кировской областей. Также резко выросло число туристов из Ставропольского края (+78%), Забайкалья и Тывы.

news_right_column_240_400
Новости
Высокое напряжение не прощает ошибок
В программе «Изге Болгар җыены» - лекции, мастер-классы и ярмарка
В Казани 18 мая пройдет гала-концерт фестиваля «Студенческая весна»
В Казани в 81-й раз отметили День Победы
В Казани в 81-й раз отметили День Победы
«А можно я буду называть тебя мамой?»
«А можно я буду называть тебя мамой?»
Участники СВО смогут получить микрозайм с поручительством государства до 5 млн рублей
В Казани обсудили искусственный интеллект и стройки будущего
Татарстан укрепляет статус халяль-хаба России
Татарстан укрепляет статус халяль-хаба России