В Казани 16–17 мая состоится детский турнир по регби «Кубок Казанского Кремля»

13 мая 2026  18:37

В столице Татарстана пройдут ежегодные соревнования по регби среди юных спортсменов. В турнире примут участие 36 команд и более 500 детей со всей России, сообщили в Минспорте РТ.

Татарстан представят команды «Энергия» (Казань), «Торнадо» (Набережные Челны), сборная Набережных Челнов, «Политехник» (Казань), сборная РТ и Республиканская спортивная школа по регби.

Соревнования проводятся среди мальчиков и девочек 2014–2015 годов рождения. Участниками также станут команды из Москвы и Московской области, Пензенской области, Нижнего Новгорода, Самары, Марий Эл, Чувашии, Пермского края, Калининграда и Красноярска.

Матчи пройдут на стадионе «Тулпар». Организаторы — Федерация регби России, Комитет физкультуры и спорта Казани и Федерация регби Татарстана.

