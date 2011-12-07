Кто следит за ошибками на уличных указателях?

За разъяснениями мы обратились в отдел по связям с общественностью и массовой информации Аппарата Казанской городской Думы, где пояснили следующее. Согласно п. 198.4.2 Правил благоустройства г. Казани информация на средствах наружной информации должна размещаться с соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской Федерации и государственных языках Республики Татарстан.В случае использования двух и более языков тексты должны быть идентичными по содержанию и техническому оформлению, выполнены грамотно и разборчиво. В соответствии с п. 198.5.6 Правил информация, размещаемая на учрежденческой доске, режимной табличке, обязательно должна доводиться до потребителей на обоих государственных языках Республики Татарстан.Пунктом 198.1 Правил установлено, что все средства наружной информации, за исключением учрежденческих досок и режимных табличек, размещаются и эксплуатируются на основании паспорта, согласованного с уполномоченным органом. Таким органом является управление архитектуры и градостроительства исполнительного комитета Казани.Управление осуществляет согласование в установленном порядке места размещения и внешнего вида средств наружной информации на соответствие документам территориального планирования, внешнему архитектурному облику сложившейся застройки города Казани, требованиям законодательства об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), народов Российской Федерации, их охране и использовании. Контроль за соблюдением размещения информационных конструкций на двух государственных языках Республики Татарстан, на английском языке, а также рассмотрение содержания информационной конструкции (в том числе лингвистического) в полномочия органов местного самоуправления не входит.В соответствии с законом о языках в РТ от 08.07.1992 №1560-XII ответственность за нарушение законодательства РТ о языках в Татарстане возложена на руководителей организаций и учреждений либо иных уполномоченных должностных лиц.Что касается учрежденческих досок, размещаемых на зданиях государственных и/или муниципальных организаций и подведомственных им учреждений, то специалисты сообщили следующее. Перевод текстов учрежденческих досок осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета министров РТ от 30.09.2017 №743 «Об обеспечении соответствия текстов вывесок с наименованиями исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, подведомственных им учреждений, государственных унитарных предприятий Республики Татарстан правилам орфографии и пунктуации, идентичности текстов вывесок на татарском и русском языках».Согласно документу перевод текстов всех учреждений на татарский язык согласуется со специалистами Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук РТ. Изготовление конструкций осуществляется после согласования текстов. Написание наименований улиц на табличках, размещаемых на зданиях и домах, производится в строгом соответствии с обозначением их в Реестре улиц Казани на русском и татарском языках, при этом наименование на русском и татарском языках должно быть полным. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом РТ об административных правонарушениях.