Казанец оставил подругу без телефона

23-летний казанец признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Было установлено, что в июле прошлого года молодой человек гостил у своей подруги на ул. Ю. Фучика. После его ухода девушка обнаружила исчезновение смартфона, стоимостью 42 тыс. рублей. Парень признался в совершении преступления. С учетом рецидива, суд отправил его на 2,5 года в колонию-поселение.