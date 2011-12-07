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Казанец оставил подругу без телефона

Мужчина украл смартфон из ее квартиры.
23-летний казанец признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Было установлено, что в июле прошлого года молодой человек гостил у своей подруги на ул. Ю. Фучика. После его ухода девушка обнаружила исчезновение смартфона, стоимостью 42 тыс. рублей. Парень признался в совершении преступления. С учетом рецидива, суд отправил его на 2,5 года в колонию-поселение.
КВ
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