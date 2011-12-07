Артур Абдульзянов: «Президент прав в том, что у предпринимательства РТ есть потенциал роста»

Скрытые резервы для экономического и социального роста Татарстана есть, в том числе и в сфере малого и среднего предпринимательства. Об этом в своем послании Госсовету РТ сегодня говорил Президент РТ.Депутат парламента республики, председатель регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Артур Абдульзянов с Рустамом Миннихановым согласен: «В послании прозвучали слова неудовлетворенности, связанной с амбициями республики. Все-таки наш регион по социально-экономическим позициям находится на ведущих позициях, и те амбиции, которые есть, оправданы. Они говорят о том, что мы стремимся поднять качество жизни в республике на еще более высокий уровень».Строительство социальных объектов: образования, культуры, здравоохранения, спорта – все это говорит о том, что в Татарстане думают о будущем и стремятся создать условия для демографического роста. А также для роста социального и профессионального благополучия всех жителей республики.«Я думаю, что резервы, потенциал – есть. Есть куда развиваться среднему и малому бизнесу. Здесь тоже прозвучало о том, что предпринимательству уделяется большое внимание. И внимание уделяется подрастающему поколению, которое будет вовлекаться в эти экономические процессы. Важно и то, что прозвучало, что должно быть у молодежи целеполагание — вера в добро и внутренняя уверенность в том, что есть возможность работать и трудиться в нашей республике. Это очень дорогого стоит», — уверен депутат и бизнесмен.Как руководитель регионального отделения «Деловой России» Артур Абдульзянов пообещал, что общественная организация в Татарстане сделает все от нее зависящее для вовлечения в бизнес-процессы максимально широкого круга предпринимательского сообщества республики. В перспективе это должно дать Татарстану неплохой дополнительный экономический эффект.