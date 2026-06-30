Игрок сборной Узбекистана отказался переходить в «Рубин»

Защитник «Динамо» из Самарканда и сборной Узбекистана Жахонгир Урозов отказался переходить в «Рубин», утверждает sports.kz. Агент игрока утверждает, что казанский клуб предложил футболисту заключить четырёхлетний

Защитник «Динамо» из Самарканда и сборной Узбекистана Жахонгир Урозов отказался переходить в «Рубин», утверждает sports.kz. Агент игрока утверждает, что казанский клуб предложил футболисту заключить четырёхлетний контракт, однако футболист отдаёт предпочтение продолжению карьеры в клубах из топ-5 лиг Европы.

Урозов отыграл на ЧМ-2026 два матча: вышел на 13 минут в игре с Колумбией, а также отыграл 82 минуты во встрече с ДР Конго. В национальном чемпионате защитник провёл 11 матчей в основном составе и не отличился результативными действиями. Контракт Урозова с «Динамо» действует до декабря 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 600 тысяч евро.