УНИКС объявил об уходе троих баскетболистов

Три игрока покинули УНИКС в связи с истечением срока действия контрактов: форвард Андрей Лопатин, защитники Иван Белоусов и Магомеднаби Халилулаев. Лопатин выступал за казанцев на протяжении двух сезонов, в минувшем чемпионате он отыграл 51 матч, набирая за игру 7,1 очка при 3,3 подборов и 1,4 результативных передач. Белоусов сыграл в 18 встречах Единой лиги ВТБ. Его средние показатели были на уровне 2,7 очка и 1,2 подбора. Магомеднаби Халилулаев большую часть сезона провёл в фарм-клубе Единой молодёжной лиги, а за основу УНИКСа отыграл шесть матчей со статистикой 0,3 очка, 0,3 передачи и 0,3 подбора.