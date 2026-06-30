С 1 июля интервалы движения поездов в метро Казани увеличат

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Город
30 июня 2026  12:25

С 1 июля столичный метрополитен переходит на летний режим работы. Как сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса», изменения связаны с традиционным снижением пассажиропотока в летний период — из-за отпусков, школьных каникул и уменьшения деловой активности.

В будние дни в утренние и вечерние часы пик на линию выйдут 10 составов с интервалом 5 минут 39 секунд. Обновленное расписание будет действовать до конца лета. В межпиковые периоды интервалы могут быть увеличены. Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок. Точное расписание доступно на официальном сайте перевозчика и в мобильном приложении. В случае увеличения пассажиропотока количество составов могут оперативно скорректировать.

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